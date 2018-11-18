الإمارات تطلق حملة الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أطلقت اليوم وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة حملة الأسبوع الوطني الثاني للوقاية من التنمر بدءا من اليوم الأحد، ويأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل.

وتهدف الحملة لتزويد الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بالمهارات اللازمة للوقوف ضد التنمر.

و تأتي هذه الحملة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية .

على مدار الأسبوع .. تقوم مجموعة من المعلمين والمرشدين المدربين بزيارة المدارس الحكومية والخاصة لتقديم عدد من الورش والمحاضرات والندوات، حول الخطوات التي يجب اتخاذها للتعامل مع التنمر.. فيما يتم إطلاق حملة

عبر وسائل التواصل الاجتماعي والسينما والتلفزيون لإرشاد الطلبة وأولياء أمورهم بالاستراتيجيات التي يجب اتباعها في هذا الصدد على أن يركز جزء كبير منها على التوعية بأساليب مساعدة الطلبة للتوقف عنه .

و دعت وزارة التربية والتعليم أفراد المجتمع إلى التنبه إلى علامات تعرض الطفل للتنمر وكيفية التدخل لكسر دائرة التنمر وتقديم الدعم والرعاية للضحية لضمان بيئة تعليمية آمنة وخالية من التنمر.. موضحة أن الوزارة تقدم مع

شركائها خلال الحملة عرضا حول أساليب التدخل الفاعلة التي ثبت نجاحها في الوقاية من التنمر ومواجهته.

وتتضمن الحملة إنتاج أربعة أفلام قصيرة متحركة سيتم عرضها في أنحاء الإمارات.. كل فيلم عبارة عن دقيقة واحدة يسلط الضوء على مشاهد متعددة للتنمر وطرق مواجهة أولياء الأمور لها إلى جانب تنظيم عدد من الأنشطة في

المدارس الحكومية والخاصة للتأكيد على أهمية التعاطف وحسن الأخلاق .

وللتأكد من وصول رسالة الحملة إلى الجمهور .. سيتم إقامة حدث خاص ضمن فعاليات الإسبوع الوطني للوقاية من التنمر في القرية العالمية يوم 22 نوفمبر الجاري بين الساعة 6 و7 مساء يشاهد فيه الأطفال وأولياء أمورهم الأفلام

القصيرة إلى جانب لقاء شخصيات الأسبوع والتفاعل معها ضمن برنامج الفعالية.

إقرأ أيضا: "المرأة على نهج زايد" الإمارات تحتفل بيوم المرأة الإماراتية

مصدر الصورة: وكالة أنباء الإمارات