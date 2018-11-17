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22 جثة مقيدة في مقبرة جماعية بليبيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

عثر الهلال الأحمر في ليبيا على مقبرة جماعية في مدينة درنة، تضم 22 جثة، تعود لجنود يتبعون لجيش النظام السابق، تمّ تصفيتهم داخل معسكرهم، من قبل تنظيم القاعدة الإرهابي عام 2011 رمياً بالرصاص.

وأشار المكتب الإعلامي للهلال الأحمر، بانتشال هذه الجثث بحضور كل من مديرية الأمن والنيابة العامة ومركز الخبرة القضائية والبحوث، وتعود لعسكريين نظاميين أغلبهم من مدينة ترهونة ، تم أسرهم عام 2011، من قبل متطرفين أثناء تواجدهم بمعسكر في منطقة "الحيلة" جنوب درنة، ثم تصفيتهم رميا بالرصاص.

 

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