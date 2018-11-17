ميليشيات الحوثي تخرق الهدنة في الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غنوة كنان)

استغلت الميليشيات الحوثية أخيرا قرار الهدنة ووقف اطلاق النار , وخرقت القرار ، حيث قامت بقصف وتدمير عدد من المصانع في الحديدة .

في اول خرق للهدنة غير المعلنة والموقتة في معركة الحديدة، قصفت الميليشيات الحوثية عددا من المصانع والمخازن الإغاثية في مدينة الحديدة .

وقال العقيد في ألوية العمالقة أحمد الجحيلي إن الميليشيات تنفذ عمليات انتقامية بهدف تدمير البنى التحتية والمنشآت الحيوية في الحديدة.

وأضاف العقيد الجحيلي أن الميليشيات الحوثية قامت كذلك في الفترة الأخيرة بنقل جميع المعتقلين والمختطفين من سجونها في الحديدة الى أماكن مجهولة.

كما اقتحمت منازل عدد من المدنيين في الأحياء السكنية هناك، واختطفت العشرات من الشباب والمواطنين، بحجة تعاونهم مع الجيش الوطني.

إلا ان العقيد الجحيلي لفت في الوقت نفسه الى أن الحوثيين يعيشون حالة من الخوف وانهيارات في الحديدة وذلك بعد تحرير قوات الجيش الوطني أجزاء واسعة من المدينة.

في موازاة ذلك، وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث التطورات في اليمن قال مندوب اليمن أحمد بن مبارك إن الميليشيات الحوثية تقوم بتجنيد الأطفال في الحديدة وتفخخ المنازل والميناء هناك.

بدوره لفت المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث الى أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، موضحا ان الأمم المتحدة تبذل جهودا كبيرة لتفادي وقوع مجاعة.

غريفيث الذي يعتزم زيارة اليمن الأسبوع المقبل، أكد وجودَ فرصةً للتوصل إلى تسويةٍ شاملة للأزمة اليمنية، وفقاً للقراراتِ الدولية, وقال إن الترتيبات المقترحة لإطلاق المفاوضات المقبلة في السويد ستتيح تنفيذ تلك القرارات.

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