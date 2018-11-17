مصر تدرج أبو الفتوح على قوائم الإرهاب

أخبار الآن – دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قضت محكمة النقض المصرية بتأييد إدراج عبد المنعم أبو الفتوح ونجله، وستة آخرين، من عناصر جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، بعد رفض الطعن المقدم من قبلهم.

وأصدرت المحكمة قرارها، في ضوء المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النيابة العامة، والمرفق بها تحقيقات أجرتها النيابة، أكدت ارتكابهم لعمليات عدائية ضد مصر ومؤسساتها ومنشآتها، إضافة إلى جرائم تستوجب إدراجهم على قوائم الإرهابيين وفق القرار.

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة قراراً بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وآخرين، ضمن قوائم الإرهاب، بناءً على مذكرة مقدمة بهذا الشأن من النائب العام.

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ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، اتهامات عدة في مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون.

ووفقاً لوسائل إعلام فإن المحكمة وجهت هذه التهم بعد تحقيقات على خلفية دعوات إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة المصرية، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين.

وأوضحت أن من بين التهم، الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتهديد المجتمع بالخطر.

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