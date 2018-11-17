قرقاش: جولة استهدافات السعودية الجديدة لن تنجح

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم ، دعم دولة الإمارات للسعودية، لافتا إلى أن استقرار المملكة أساسي للإمارات وللمنطقة برمتها. وقال قرقاش في تغريدة على حسابه على موقع تويتر إن "الجولة الجديدة من استهداف المملكة العربية السعودية وقيادتها لن تنجح"، مضيفاً أن استقرار السعودية أساسي لأمن المنطقة ومستقبلها.



وأوضح أن الرياض تتابع تعاملها القانوني الشفاف مع ملف مقتل الصحافي جمال خاشقجي. هذا وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت في وقت سابق اتهام 11 شخصاً في قضية خاشقجي، وطلب الإعدام لـ 5 أشخاص.

وتعليقاً على الإعلان قال قرقاش في حينه "إن الإعلان عن نتائج التحقيق في مقتل المرحوم جمال خاشقجي يمثل خطوة جادة تأتي تنفيذا للإرادة السياسية بالتعامل القانوني الشفاف مع القضية، آن الأوان للانتهاء من تسييس القضية واستخدامها للنيل من سمعة المملكة واستقرارها."

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