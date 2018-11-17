غريفيث: نرحب بالانباء عن تهدئة في الحديدة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

والبداية من الشأن اليمني حيث، عقد مجلس الأمن جلسة لبحث الأوضاع في اليمن

لفت فيها المبعوث الأممي إلى ​اليمن​ مارتن غريفيث خلال جلسة لمجلس الأمن​ بشأن الوضع في اليمن إلى أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مشيراً إلى ان الامم المتحدة تبذل جهودا كبيرة لتفادي وقوع مجاعة في اليمن.

وأشار غريفيث إلى ان الامم المتحدة ترحب بالانباء عن التهدئة في الحديدة وترحب بإعلان الرئيس اليمني ​عبد ربه منصور هادي​ حول ضرورة العودة للمسار السياسي .

واضاف غريفيث انه يعتزم زيارة اليمن الاسبوع المقبل.

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