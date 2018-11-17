زحمة سير خانقة في بيروت



أخبار الان | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

ادت تجهيزات الجيش اللبناني لإقامة عرض عسكري الأسبوع المقبل احتفالا بعيد الاستقلال في توقف حركة المرور، في أجزاء من بيروت، وأدى إغلاق الطرق إلى تأخر وصول كثيرين لوجهاتهم لساعات.

وامتدت طوابير السيارات الواقفة في طريق الكورنيش مسافات طويلة، كما دبت الفوضى في الأحياء المطلة على هذا الطريق الرئيسي.

وشوارع بيروت مزدحمة في العادة، لكن الزحام الذي شهدته الجمعة كان شديدا جدا.

وغطت قنوات تلفزيونية التكدس المروري على الهواء مباشرة، وبثت تعليقات لسائقين بعضها بذيء.

وما زالت طرق في بيروت تنتظر ترميما منذ انتهاء الحرب الأهلية، التي استمرت 15 عاما وانتهت في عام 1990.

من جانبه، اعتذر الجيش اللبناني في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عما حدث من تعطل.

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