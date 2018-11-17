تنظيم داعش يخسر آخر جيوبه في ريف دمشق

أخبار الآن دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال المرصَد السوري لحقوق الانسان، إن قوات النظام سيطرت على آخرِ جيبٍ كان يحتله تنظيم داعش شرقي سوريا.

وأوضح المرصَد أن قوات النظام سيطرت على منطقة تُلُول الصفا، آخر جيب تحصن فيه التنظيم، والواقع عند الحدود بين محافظتي السويداء جنوباً وريف دمشق.



وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن قوات النظام سيطرت قوات النظام على هذه المنطقة بعد انسحاب مقاتلي داعش منها شرقاً باتجاه البادية السورية.

ويتزامن ذلك بعد أسابيع من حصارهم وتعرضهم لغارات عنيفة أدلت لقتل أفراد من التنظيم.

اقرأ أيضا:

خطة عراقية لمهاجمة داعش في دير الزور