القبض على داعشيتين إحداهما روسية غرب الموصل

أخبار الآن | بغداد - العراق (متابعات)

أعلن مصدر عسكري عراقي أمس الجمعة اعتقال اثنتين من مقاتلي تنظيم داعش إحداهما روسية الجنسية غرب مدينة الموصل400 كيلومتر شمال بغداد، كانتا تعملان في ديوان الحسبة في القضاء.

يشار إلى أن مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية تشهد تسلل مقاتلين من تنظيم داعش إلى مدن المحافظة لتنفيذ عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين

على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في بلاده.

وأشار إلى أنه تم اقتيادهما إلى مقر قيادة الفرقة 16 للتحقيق معهن وتقديمهن للقضاء العراقي.

وقال المصدر إن أفراد من الجيش العراقي وبناء على معلومات استخبارية اعتقلوا داعشيتين في منطقة النصر التابعة لقضاء البعاج120 كيلو متر غرب الموصل.

وأوضح أن الداعشيتين، إحداهما روسية الجنسية، والأخرى عراقية، وكانتا تعملان في ديوان الحسبة في القضاء.

وأشار إلى أنه تم اقتيادهما إلى مقر قيادة الفرقة 16 للتحقيق معهن وتقديمهن للقضاء العراقي.

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