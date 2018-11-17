العراق ينشر شرطة نسائية للحد من التحرش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

نشرت وزارة الداخلية العراقية دورياتٍ للشرطة النسائية في العاصمةِ بغداد، للحد من ظاهرة التحرش بالفتيات.

النقيب في شرطة بغداد نزهان الخضر، قال "إن هذه الدّوريات انتشرت قرب مدارس الفتيات والكليات والمعاهد"، و أشار إلى أن قرار الشرطة النسائية جاء بعد تكرار الشكاوى من ازدياد حالات التحرش في البلاد.

وفي وقت سابق، طالب ناشطون في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن المرأة، السلطات الأمنية العراقية بالحد من ظاهرة التحرش التي تتعرض لها النساء والفتيات.

ووفقا لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، فقد حدد 3 مواد هي (402، 401، 400) تحت عنوان الجرائم المخلة بالحياء، وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو فرض غرامة مالية.

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