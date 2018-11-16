قرار أممي جديد يدين الصواريخ الحوثية

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تستعدُ بريطانيا لإقرارِ مسودةِ مشروع أممي جديد يصفُ الهجماتِ الصاروخية التي تنفذُها ميليشياتِ الحوثي، بأنها تهديدُ للأمنِ الإقليمي، وإدانة الصواريخ الباليستية التي تطلُقها الميليشيات تجاه المملكة العربية السعودية. ويشيرُ القرار إلى إيجادِ حلٍ سياسي في اليمن، في إطارِ التأكيد على الالتزامِ بوحدةِ وسيادةِ واستقلالِ اليمن، ودعمِ جهودِ المبعوث الأممي هناك.

ويؤكد المشروع على إبقاء الموانئ اليمنية مفتوحة، خصوصاً ميناء الحديدة، كما يحدد موعد المشاورات اليمنية القادمة في ستوكهولم بالسويد في 29 من نوفمبر الجاري، فيما يدعو الأطراف إلى تسهيل تدفق مواد الإغاثة في غضون أسبوعين من إقرار المشروع.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس، أيد دعوة وزيرِ الدفاع الأميركي جيم ماتيس، إلى مفاوضات سلام حول اليمن في غضون الثلاثين يوماً المقبلة تُعقد في السويد.

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