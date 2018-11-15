عادل الجبير : الرياض تتعرض لهجمة شرسة غير منطقية

أخبار الآن | الرياض - السعودية (وكالات)

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ان المملكة ترفض تدويل قضية خاشقجي ولديها جهاز قضائي فعال، مشيرا إلى أن الرياض تتعرض لهجمة شرسة غير منطقية ولا أساس لها.

وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحفي أن النائب العام لا يزال يسعى للحصول على إجابات على عدد من الاستفسارات، بخصوص قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وتابع وزير الخارجية أن التحقيق في قضية خاشقجي مستمر وهناك أسئلة لم نجد لها إجابات حتى الآن، مردفا أن القضية لن تغير سياسات المملكة في مواجهة الإرهاب أو إيران.

وأكد الجبير أن السعودية مستمرة في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص العمل.

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن "الإعلام التركي والقطري يمارس حملة شرسة ضد السعودية ونعالج هذه القضية عبر القضاء"، مؤكدا أن "الاتهامات في قضية خاشقجي دون اَي أساس أمر مرفوض وغير مقبول".

وفي سياق تطورات الأزمة اليمنية، أكد الجبير أن السعودية مستمرة في الدفاع عن أراضيها وحدودها ومواطنيها، مشيرا إلى دعم جهود المبعوث الدولي لليمن لعقد مفاوضات في ستوكهولم نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقال الجبير إن السعودية تعمل مع المبعوث الأممي للوصول إلى حل سياسي مبني على المرجعيات الثلاث، موضحا في الوقت ذاته إلى ضرورة انخراط مليشيا الانخراط في العملية السياسية والاستجابة لإرادة المجتمع الدولي بإنهاء الانقلاب.

وأضاف وزير الخارجية السعودي "لقد قدمنا الدعم لإعادة الشرعية في اليمن، ونعمل على ما بعد الحرب فيما يتعلق بإعادة إعمار البلاد، لكن الحوثي يفرض حصارا على المدن اليمنية ما بخلق مجاعة وأمراضا".

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