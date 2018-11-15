تجدد الإشتباكات في طرابلس الليبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تجددت الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الوفاق تنفيذ الترتيبات الأمنية، بهدف إرساء الأمن داخل العاصمة.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، حذرت من تجدّد الاشتباكات المسلحة بمطار طرابلس والمنطقة المحيطة به في بلدية قصر بن غشير جنوب العاصمة طرابلس، معتبرةً أنّها "بادرة تنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة، والتي تشكل تهديدا وخطرا كبيرين على أمن وسلامة وحياة المدنيين وأمنهم وممتلكاتهم في طرابلس، إضافة إلى آثارها السلبية على جهود ومساعي تحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية".



وطالبت اللجنة، في بيان، جميع الأطراف والكيانات المسلّحة بالوقف الفوري لأي تصعيد مسلّح وتجنب مزيدا من العنف والاقتتال، وذلك التزاما باتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه شهر أيلول/سيبتمبر الماضي.

وتتزامن هذه التطورات الميدانية، مع استمرار تنفيذ خطة الترتيبات الأمنية، التي انطلقت حكومة الوفاق في تطبيقها منذ الشهر الماضي، وتهدف إلى تسلّم المواقع السيادية والمنشآت الحيوية من الميليشيات المسلّحة، وإسناد مهام تأمينها إلى قوات الشرطة والقوى العسكرية النظامية فقط، في خطوة تهدف إلى وضع حد للصراعات بين الجماعات المسلّحة التابعة لحكومة الوفاق والمعادية لها.





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