التحالف: مليشيا الحوثي تعطل دخول 6 سفن للموانئ اليمينة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء الأربعاء، إصدار 6 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية تحمل مواد أساسية وغذائية وطبية ومشتقات نفطية.

وأكد التحالف، في بيان، أن مليشيات الحوثي تعطل دخول وتفريغ حمولة 5 سفن في ميناء الحديدة وسفينة في ميناء الصليف، كما أشار التحالف إلى أن تعطيل مليشيا الحوثي دخول السفن إلى الموانئ وتفريغ الحمولة يؤثر على معيشة الشعب اليمني وصحته.

وأوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن أن "5 سفن توجد بميناء الحديدة، و5 أخرى تنتظر الدخول إلى الميناء منذ أكثر من شهر".

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