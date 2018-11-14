وفاة لاعب لبناني بصعقة رعدية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

توفي لاعب لبناني في الدوري اللبناني الممتاز بكرة القدم على الفور بعدما تعرض لصعقة رعدية.

وأوضحت ادارة نادي "الاجتماعي - طرابلس" أن اللاعب علي عثمان أصيب خلال التمارين في الملعب البلدي في طرابلس بصعقة رعدية ما أدى الى وفاته على الفور.

ونعى رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر اللاعب علي عثمان، راجيا من الله أن يتغمد فقيد الكرة اللبنانية برحمته.

وقال مدرب طرابلس فادي عياد إنه طلب من اللاعبين عدم الحضور إلى التمارين عندما شاهد قوة العواصف، وحينها سمع صوت الصاعقة تضرب أرض ملعب طرابلس الرديف، ومن ثم نقل اللاعب إلى المستشفى، لتتبين وفاته.

وأرسلت أندية الدرجة الأولى والثانية، برقيات تعزية لنادي الاجتماعي – طرابلس ولعائلة اللاعب علي عثمان.

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