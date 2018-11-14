هنا أعدم داعش ضحاياه .. الموسيقى تعزف لأرواحهم

أخبار الآن | الموصل - العراق (خاص - وسام يوسف)

أحيا عدد من الموسيقيين العراقيين حفلا موسيقيا قرب المبنى الذي كان داعش يرمي ضحاياه في الجانب الأيمن من الموصل بقيادة المايسترو كريم كنعان وصفي. و قال مشاركون في الحفل إنهم عزفوا الموسيقى استذكارا لأرواح ضحايا داعش الذي كان يرميهم من سطح مبنى تجاري في الموصل, مؤكدين أن هذا الحفل هو أكبر رد على إرهاب هذا التنظيم وإجرامه.

و تعيش الموصل فترة نقاهة بعد تحريرها من إحتلال تنظيم داعش الإرهابي, حيث نصب الموسيقيون خشبة مسرحهم في البقعة التي شهدت على إرهاب داعش حينما كان يرمي ضحاياه من سطح مبنى شركة التأمين ضمن عمليات إعدام ضد مدنيين عزل. وأقيم الحفل ضمن منهاج تدعمه وكالة التنمية الأمريكية للتغلب على عقبات عدم الاستقرار من خلال حملة الفن للسلام. يشار الى أن البناية المتهالكة بفعل العمليات العسكرية والتي أقيم أمامها الحفل، هي من أبرز مباني الموصل التي شيدت في سبعينيات القرن الماضي بتصميم حمل توقيع المعماري الشهير رفعت الجادردي

اقرأ المزيد:

ما الذي يحصد أرواح أهل الموصل بعد داعش؟