معلومات عن جواد نصر الله المصنف مؤخراً كإرهابي عالمي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان رسمي وضع جواد نصرالله نجل الأمين العام لحزب الله اللبناني على قائمة الإرهابيين المطلوبين بجانب ثلاثة قادة آخرين بحماس وحزب الله وهما صالح العاروري وخليل يوسف محمود حرب, وهيثم علي الطبطبائي وذلك في إطار برنامجها الذي يحمل اسم (مكافآت من أجل العدالة).

فمن هو القيادي الصاعد بالمليشيات حسب وصف البيان الأمريكي ؟

- اسمه محمد جواد حسن نصر الله ، يبلغ من العمر 28 عاماً

- متزوج وله 4 اولاد، ويقيم في الضاحية الجنوبية

- قائد بارز في احدى وحدات حزب الله الخاصة، وعُرف عنه إنخراطه في الحرب السورية

- اشتهر بمواقفه المتشددة واطلاق الفتاوي على تويتر قبل ان يقوم الموقع بإغلاق حسابه

- لا يوجد لديه أي حساب رسمي على وسائل التواصل الاجتماعي حاليأ

- قليل الظهور اعلامياً، وتكاد تنعدم المعلومات حول نشاطه

-تم إدراجه على قائمة الإرهابيين المطلوبين مع قادة آخريين لحزب الله وحماس، مع اتهامه بتقديم الدعم لإرهابيين في العراق وسوريا وتمويل تنظيمات إرهابية.

- وصفته وزارة الخارجية الامريكية بالزعيم الصاعد لحزب الله

- متهم بالضلوع بمشاركة أخرين في تهريب النفط إلى إيران، وجمع الأموال لحزب الله

-وفقاً لبيان الخارجية الامريكية ، فإن جواد نصر الله متورط بإرسال مقاتلين إلى سوريا للقتال تحت لواء الحرس الثوري الإيراني.

- بموجب قرار الإدراج، تُحظر أي ممتلكات خاصة له خاضعة للسيطرة الأمريكية، كما يحظرعلى الأشخاص الأمريكيين الدخول في معاملات معه.

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