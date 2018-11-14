تونس: القبض على إرهابي له علاقة بعملية شارع بورقيبة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

القت قوات مكافحة الإرهاب التونسية القبض على احد المتشددين يعتقد أنه على علاقة بمنفذة عملية شارع بورقيبة الأخيرة.

واوضحت مصادر امنية انه تم القبض على الارهابي المشتبه به خلال مداهمة امنية لمنزل في منطقة “روّاد ” في محافظة أريانة.

وعثرت فرقة مكافحة الإرهاب، على أسلحة وذخيرة ومواد أولية؛ لصناعة المتفجرات في المنزل.

وتقوم العناصر الأمنية حاليًا، بملاحقة عنصرين آخرين، لاذا بالفرار أثناء اقتحام عناصر الأمن للمنزل.

وأكدت مصادر أمنية، لإذاعة “موزاييك ” المحلية، أن “العناصر الإرهابية التي تسكن هذا المنزل، على علاقة بالانتحارية التي فجّرت نفسها مؤخرًا في شارع الحبيب بورقيبة”.

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