تقدم للجيش اليمني في صعدة

أخبار الآن | صعدة - اليمن (وكالات)

سيطر الجيش اليمني في صعدة على حصن باقم والعديد من المواقع والقرى المحيطة به، بعد معارك خاضها مع ميليشيات الحوثي.

وشنت قوات الجيش بإسناد من طيران التحالف هجوماً واسعاً تمكنت خلاله من السيطرة على حصن باقم الاستراتيجي، كما تمكنت من السيطرة على القرى المحيطة بالحصن وعدد من المواقع الهامة.

وصرح العميد ياسر مجلي قائد محور باقم أن عشرات القتلى والجرحى الحوثيين سقطوا خلال المعارك الأعنف من نوعها بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي والتي استمرت ثلاثة أيام، تكبدت فيها الميليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

كما تمكن الجيش من العثور على العديد من مخازن الأسلحة والمتفجرات وتموين غذائي كانت تستخدمه ميليشيا الحوثي كإمداد لها.



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