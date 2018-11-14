الهاشمي: 103 شركات مالية تجري مراقبتها
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)
تجري السلطات الأمنية والقضائية العراقية تحقيقات مكثفة بالتعاون مع التحالف الدولي ودول أوروبية لكشف شبكات تمويل داعش ومناقلة أمواله , حيث سيكون إحباطها جميعا ضربة حاسمة للتنظيم.
إذن عمليات كشف شبكات تمويل داعش مازالت مستمرة في العراق و قد تشمل العشرات من المؤسسات المالية وشركات التحويل المالي, حيث هناك مئة وثلاثة شركات مشمولة بالتحقيق اليومي حسبما قال خبير الجماعات المتشددة دكتور هشام الهاشمي, كما أن هناك حسابات خارج العراق في تركيا وشرق آسيا وفي أوروبا وفي شرقها إضافة الى رؤوس مال ثابتة للتنظيم في أفريقيا وقد تم كشفها بالتعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك المركزي البريطاني, حيث أن داعش لم يتعامل بالدولار خَشية كشفه بل تاجر بالذهب لتمويل معاقله وعملياته.
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التحقيقات كشفت أيضا أن إستثمارات شبكة أموال داعش كانت تـُستخدم في إدارة ما يُعرف بديوان الجند وما تسمى بالكفالات الاجتماعية ومعاقل التنظيم الستة, حيث أكد الهاشمي أنه كان يتم نقلُها بطريقة آمنة وعلى شكل نقد بملايين الدولارات وليس بضائع أو تحويلات مالية الى أحد قياديي الجند عبر شركة سلسلة الذهب باعتبارها جزءا من الهيكل التنظيمي المالي لداعش.
هذا و تواصل السلطات الأمنية والقضائية العراقية بالتنسيق مع إستخبارات التحالف الدولي تتبع شبكة تمويل داعش داخل العراق وخارجه, حيث ترجح مصادر عراقية وغربية أن ضربة قوية قد تعرض لها الهيكل المالي للتنظيم بما يعني أن عملياته وما تبقى من جيوب انتشاره تعاني بشدة.