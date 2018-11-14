الهاشمي: 103 شركات مالية تجري مراقبتها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

تجري السلطات الأمنية والقضائية العراقية تحقيقات مكثفة بالتعاون مع التحالف الدولي ودول أوروبية لكشف شبكات تمويل داعش ومناقلة أمواله , حيث سيكون إحباطها جميعا ضربة حاسمة للتنظيم.



إذن عمليات كشف شبكات تمويل داعش مازالت مستمرة في العراق و قد ‏تشمل العشرات من المؤسسات المالية وشركات التحويل المالي, حيث ‏هناك مئة وثلاثة شركات مشمولة بالتحقيق اليومي حسبما قال خبير ‏الجماعات المتشددة دكتور هشام الهاشمي, كما أن هناك حسابات خارج ‏العراق في تركيا وشرق آسيا وفي أوروبا وفي شرقها إضافة الى رؤوس ‏مال ثابتة للتنظيم في أفريقيا وقد تم كشفها بالتعاون مع وزارة الخزانة ‏الأمريكية والبنك المركزي البريطاني, حيث أن داعش لم يتعامل بالدولار ‏خَشية كشفه بل تاجر بالذهب لتمويل معاقله وعملياته.‏

اقرا: بعد عمليات ناجحة، شبكة داعش المالية انفرط عقدها

التحقيقات كشفت أيضا أن إستثمارات شبكة أموال داعش كانت تـُستخدم ‏في إدارة ما يُعرف بديوان الجند وما تسمى بالكفالات الاجتماعية ومعاقل ‏التنظيم الستة, حيث أكد الهاشمي أنه كان يتم نقلُها بطريقة آمنة وعلى ‏شكل نقد بملايين الدولارات وليس بضائع أو تحويلات مالية الى أحد ‏قياديي الجند عبر شركة سلسلة الذهب باعتبارها جزءا من الهيكل ‏التنظيمي المالي لداعش.‏

هذا و تواصل السلطات الأمنية والقضائية العراقية بالتنسيق مع ‏إستخبارات التحالف الدولي تتبع شبكة تمويل داعش داخل العراق ‏وخارجه, حيث ترجح مصادر عراقية وغربية أن ضربة قوية قد تعرض ‏لها الهيكل المالي للتنظيم بما يعني أن عملياته وما تبقى من جيوب ‏انتشاره تعاني بشدة.‏



إقرأ: داعش كان يجني من الضرائب أكثر 800 مليون دولار