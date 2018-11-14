الكويت تحذّر من التقلبات الجوية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حذّرت دائرة الأرصاد الجوية الكويتية من التقلبات الجوية المتوقع أن تشهدها البلاد اليوم ، إذ ستتأثر بأمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة ، وتكون رعدية على بعض المناطق مع نشاط في سرعة الرياح قد تصل إلى أكثر من 50 كيلومتراً في الساعة، وانخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وتزامن ذلك مع قرار مجلس الوزراء الكويتي، بتعطيل العمل في كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والكليات والمدارس الحكومية والخاصة، اليوم وذلك في ثالث إجراء من نوعه خلال أسبوع بسبب الأحوال الجوية.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن أجهزتها الأمنية على أهبة جاهزة لمواجهة الظروف الطارئة الناجمة عن تقلب الطقس.

وتعرضت الكويت في الأسبوع الأخير إلى هطول أمطار غزيرة، أدت إلى إغراق عدد من الشوارع والسيارات، كما علق أشخاص في مياه الفيضانات الناجمة عن الأمطار قبل أن تنقذهم السلطات.، فيما أعلن عن وفاة شخص، وعلى إثر ذلك، أعلن وزير الأشغال العامة الكويتي حسام الرومي تقديم استقالته.



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