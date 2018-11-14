الجزائر تفكك شبكة جندت أطفالاً لتمويل عصابات اجرامية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، مساء الاثنين، عن تفكيك قوات الأمن الوطني لشبكة إجرامية تستغل 38 طفلاً أفريقيًّا يقيمون بطريقة غير شرعية، وذلك لتنفيذ أعمال إجرامية يصلُ مداها إلى تمويل نشاطات الإرهاب. وكشف مسؤول إدارة الهجرة في الوزارة، حسان قاسيمي، أن قوات الأمن الجزائري تفطنت لتحركات عناصر مشبوهة، تتولى تجنيد الأطفال الأفارقة في عمليات تسلل وتسول، لغرض جمع المال من “المتطوعين” وتنفيذ خطط إجرامية. ووُصف تحرّك السلطات الجزائرية بالمتأخر، لكن مساعد وزير الداخلية لملف الهجرة أكد أن أجهزة الأمن “تتابع بيقظة وهدوء كافة التحركات، وخطط تجنيد الأطفال المتسولين على قدر عال من التعقيد، لكن قواتنا أيضًا على قدر عال من الجاهزية”.

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