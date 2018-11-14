الأمير محمد بن سلمان يلتقي عدداً من أسر الشهداء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليُ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الديوان الملكي، عدداً من أسر شهداء الواجب.



وأعرب أسر شهداء الواجب عن سعادتهم بلقاء ولي العهد وتقديرهم لما تفضل به من حديث إليهم وما غمرهم به من مشاعر صادقة.



وفي مستهل اللقاء رحب ولي العهد بالجميع ونقل لهم تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لكافة أسر شهداء الواجب في مختلف مناطق ومحافظات ومراكز المملكة، واعتزازه بما قدمه شهداء الواجب من مختلف قطاعات القوات المسلحة والأمنية من تضحيات مشرفة دفاعاً عن دينهم ووطنهم وأمتهم، مثمناً عالياً هذه التضحيات التي ستظل على الدوام محل اعتزاز القيادة والوطن بكل مكوناته.

وأشار ولي العهد في حديثه لأسر شهداء الواجب إلى أن "هناك العديد من أسر شهداء الواجب الذين لم نتمكن من رؤيتهم في هذا اللقاء ولكننا سنعمل إن شاء الله على الالتقاء بهم في قادم الأيام والذين هم جميعاً محل اهتمامنا الدائم ونعتز بهم وبأبنائهم الشهداء والمصابين وبعموم المرابطين من رجال قواتنا المسلحة في ميادين الشرف والكرامة".

وقال: "لقد خصصنا جهات تعنى بأسر شهداء الواجب أينما كانوا وأينما كانت مواقعهم وتحقيق متطلباتهم والتواصل الدائم معهم، ونحن في الواقع جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى".

وأعرب الأمير محمد بن سلمان، في ختام حديثه، عن سعادته وسروره بلقاء أسر شهداء الواجب، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل الشهداء بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء، وأن يبارك جهود رجال القوات المسلحة ورجال الأمن، وأن يجعل النصر والتوفيق حليفهم، فقد قدموا نموذجاً مشرفاً في الدفاع عن سيادة الوطن وحماية مقدساته.



مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية



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