غارات جديدة على غزة.. وارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين

أخبار الآن | غزة (وكالات)

قتل فلسطينيان وأصيب آخران في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة اليوم الثلاثاء، ليزداد بذلك عدد القتلى الفلسطينيين منذ الاثنين الى ستة، جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت القطاع. وقالت مصادر "صحية" في غزة، الثلاثاء، إن فلسطينيين قتلا في قصفٍ إسرائيلي على القطاع، وذلك بعد ليلةٍ من الغارات الإسرائيلية وانهمار الصواريخ على جنوب إسرائيل.

وتشن القوات الإسرائيلية، منذ مساء الاثنين، ضربات جوية على قطاع غزة، موقعة قتلى وجرحى في صفوف الفلسطينيين، في أحدث جولة من التصعيد قابلتها دعوات إقليمية ودولية للتهدئة. واندلع التصعيد إثر عملية عسكرية نفذتها، مساء الأحد، داخل غزة وحدة من القوّات الخاصة الإسرائيلية، ما أسفر عن مقتل قيادي في حماس و6 نشطاء فلسطينيين آخرين وكولونيل بالجيش الإسرائيلي.

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