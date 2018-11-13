الليبيون لديهم أمل ضئيل في إنهاء الاضطرابات التي تهز بلادهم

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

يقف الليبيون في طوابيرهم خارج البنوك في طرابلس ولديهم أمل ضئيل في إنهاء الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تهز بلادهم عشية محادثات الأزمة الدولية في إيطاليا. ويتم تقنين السحوبات عندما تصبح الأموال النقدية متاحة في البنوك الليبية ، ما يؤدي إلى طوابير طويلة ، في الوقت الذي ما يزال الأمر منقسماً حيث تسيطر حكومة الوفاق الوطنية المدعومة من الأمم المتحدة غرب ليبيا من العاصمة طرابلس.

وكان المهندس المعماري محمد كريدي يرافقه ابنه البالغ من العمر خمس سنوات ، يأمل في الحصول على تذكرة للسماح له بسحب النقود في اليوم التالي. وقال "انتظرت منذ السادسة صباحا وبعد خمس ساعات لم أتمكن بعد من الحصول على رقم." أمام بنك آخر في حي الأندلس ، غرب طرابلس ، تنتظر العشرات من النساء دورهن ، حيث يحتجزن الكثير من قطع الكرتون ليحمين أنفسهن من الشمس ، فمعظم الليبيين يفشلون في الاستفادة من إنتاج النفط ، حيث تذهب الأرباح إلى أمراء الحرب في بلد نهبته المليشيات.في أيلول / سبتمبر ، أعلنت الحكومة عن الإصلاحات الاقتصادية لمعالجة الفساد ومعالجة النقص المزمن ، لكن هذه الإجراءات انتقدت على نطاق واسع ، حيث شكك المحللون في فاعليتها.

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