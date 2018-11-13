السجن حتى 15 عاماً لمتهمي "خلية الكرك" بقضايا إرهاب بالأردن

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، قراراً بالحكم بالأشغال المؤبدة الشاقة على متهمين اثنين في قضية خلية الكرك الإرهابية التي وقعت أحداثها أواخر عام 2016، والتي أسفرت عن مقتل 13 رجل أمن ودرك ومواطنين، وسائحة كندية، من خلال عمليتين منفصلتين. كما أصدرت المحكمة حُكماً بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاماً على 3 متهمين، أحدهم هارب بتهم القيام بأعمال إرهابية ، وقررت المحكمة حبس 5 متهمين لمدة 3 سنوات، وقررت المحكمة إصدار حكم البراءة بحق المتهم سليمان منصور لعدم كفاية الأدلة.

وكانت المحكمة قد أسندت التهم للمتهمين، وهي المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وتقديم أموال بقصد استخدامها بأعمال إرهابية مع علمهم بذلك، وبيع ذخائر بقصد استخدامها بوجه غير مشروع، وبيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها بوجه غير مشروع مكرر 3 مرات لبعض المتهمين.وكذلك حيازة أسلحة لاستخدامها بقصد غير مشروع ودون رخصة قانونية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، وجمع وتقديم أموال بقصد استخدامها لتمويل إرهابيين، ومحاولة الالتحاق بجماعات وتنظيمات إرهابية.

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