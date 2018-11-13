أكتوبر الأكثر أمطارا في السعودية منذ 33 عاما

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

سَجل شهر أكتوبر تشرين الاول الماضي أعلى معدل كمية أمطار هطلت على المملكة العربية السعودية منذ 33 عاما، مقارنة مع معدل الأمطار للفترة 1985 - 2017.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى احتمالية حدوث حالات الشذوذ المناخي، والتي تسمى بالحالات المتطرفة «Extreme Weather Events» حيث تهطل أمطار غزيرة، مؤكدة أن هذه الحالات لا تَظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى، ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى «الآنية»، والتي تـُبَث في الموقع الالكتروني للهيئة، وفقا للتقرير المناخي الذي أصدرته الهيئة أخيرا لمناخ فصل الخريف 2018م.

وأشار التقرير إلى أن بداية فصل الخريف بناء على روزنامة الأرصاد الجوية الأول من سبتمبر 2018، وينتهي في 30 نوفمبر 2018، فيما يعرف فصل الخريف بأنه الفترة الانتقالية بين فصلي الصيف والشتاء، ويتصف هذا الفصل بالمملكة بعدم الاستقرار بالغلاف الجوي وتكرار حالات العواصف الرعدية الممطرة والعواصف الرملية والغبارية المصاحبة لنشاط في الرياح السطحية.

ويبدأ التوزيع المكاني لهطول الأمطار خلال فصل الخريف بالانتقال من التوزيع الصيفي إلى الشتوي، حيث تركز تسجيل الأمطار على جنوب غرب وغرب المملكة خلال سبتمبر وأكتوبر، ويعود النمط خلال نوفمبر بالتغيير التدريجي باتجاه المناطق الوسطى والشرقية والغربية بوجه عام.

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