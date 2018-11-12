قوات سوريا الديمقراطية تستأنف محاربهتا داعش في دير الزور

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية إستئناف عملياتها العسكرية لمحاربة داعش في آخر الجيوب التي يحاول التحصن فيها بأقصى شرق محافظة دير الزور الحدودية السورية مع العراق

بعد عشرة أيام على تعليقها, أعلنت قوات سوريا الديمقراطية إستئناف عملياتها العسكرية ضد داعش في آخر معاقله في شرق البلاد في إطار عمليات عسكرية تستهدف إلحاق الهزيمة النهائية بالتنظيم الإرهابي.

قوات سوريا الديمقراطية ذكرت في بيان إنه نتيجة الاتصالات المكثفة بين قيادتها العامة والتحالف الدولي والتحركات الدبلوماسية لنزع فتيل الأزمة على الحدود الشمالية لسوريا, قررت إستئناف عملياتها العسكرية ضد داعش الذي يحاول التحصن في دير الزور شرقي البلاد.

هذا وأكدت مصادر عسكرية ميدانية أن قوات سوريا الديمقراطية أرسلت المزيد من التعزيزات العسكرية إلى المناطق المحاذية لمنطقة هجين التابعة لدير الزور شرقي سوريا، في وقت واصل فيه التحالف الدولي ضد داعش تنفيذ غاراته الجوية ضد مواقع التنظيم. ومنذ تعليقها العمل العسكري في منطقة هجين في أقصى دير الزور شرقي البلاد، اقتصرت العمليات البرية لقوات سوريا الديمقراطية على الرد على هجمات داعش قبل أن تعيدَ تعزيزَ صفوفها وإستئناف محاربتها للتنظيم الارهابي, كما أنها تمكنت من إعتقال أحد قادة داعش قرب مدينة الرقة خلال عملية نوعية خاصة.

هذا ويُقدر التحالف الدولي عدد مسلحي داعش في دير الزور بنحو ألفي مسلح, حيث لا ينتشر سوى في مناطق تقع بأقصى شرق المحافظة السورية الحدودية مع العراق وفي البادية السورية شرق حمص. وكانت قوات سوريا الديمقراطية قالت إن القوات التركية قصفت مناطق انتشار مقاتليها الأكراد قرب الحدود الشمالية للبلاد، ما تسبب بسقوط قتلى في صفوفها، حيث سارع التحالف الدولي الى خفض التوتر بين الطرفين والشروع بتسيير دوريات في المنطقة الحدودية مع تركيا تمهيدا لاعادة التركيز على محاربة داعش في شرق البلاد.

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قوات سوريا الديمقراطية تستأنف عملياتها العسكرية ضد داعش