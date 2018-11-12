الجيش اليمني يتقدم في شارع صنعاء بالحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أفادت وزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش الوطني والمقاومة المساندة لها تتقدم في الأحياء السكنية لمدينة الحديدة الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر.

وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني إن "القوات تتقدم غرب مستشفى 22 مايو الواقع شرق المدينة وتنزع الألغام والعبوات الناسفة المزروعة من قبل ميليشيا الحوثي التي تسيطر على المدينة، وكما وصلت المعارك إلى حي الربصة جنوب غرب المدينة".

وأضافت الوزارة أن "قوات الجيش والمقاومة تحقق هذه الأثناء تقدماً جديداً في شارع صنعاء، وسط مواجهات عنيفة ومستمرة". وشارع صنعاء هو أكبر شوارع الحديدة وهو بداية طريق سريع رئيسي يربط المدينة بالعاصمة صنعاء، وتسيطر القوات الحكومية على الأطراف الشرقية لشارع صنعاء حالياً.

المزيد من الأخبار

الحكومة اليمنية تحمل الحوثي مسؤولية الدروع البشرية بالحديدة

الجيش اليمني يحرر نحو 50% من صعدة