احباط ثاني هجوم لداعش بريف دير الزور الشرقي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (المرصد السوري)

أحبطت غارات للتحالف الدولي ضد داعش في العراق وسوريا هجوما لمسلحي التنظيم على قاعدة عسكرية في حقل التنك النفطي عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات من جهة ريف دير الزور الشرقي. و أوضح بيان للمرصد السوري لحقوق الإنسان ان 5 من مسلحي داعش قتلوا بغارات التحالف لدى محاولتهم مهاجمة الحقل النفطي ليرتفع إلى 19 عدد قتلى التنظيم جراء ضربات جوية خلال الساعات الماضية.

و كثفت طائرات التحالف الدولي غاراتها الجوية في ريف دير الزو الشرقي مستهدفة آليات داعش التي استخدمها في هجومه بعد أن رصدت تحركاتها ما أسفر عن مقتل عدد من مسلحيه. وبحسب المرصد السوري فان الهجوم هو الثاني من نوعه بعد هجوم الـ 7 من شهر تشرين الثاني الجاري على قاعدة عسكرية في حقل التنك النفطي، بالقطاع الشرقي من ريف دير الزور.

وفي التفاصيل التي رصدها المرصد السوري فإن الهجوم جرى بين الساعة السادسة والسابعة بتوقيت سوريا، من مساء اليوم الأربعاء الـ 7 من تشرين الثاني / نوفمبر من العام الجاري 2018، لتعمد طائرات التحالف على الفور لتنفيذ ضربات جوية مكثفة استهدف عربات وآليات التنظيم، حيث دمر الهجوم الجوي 7 عربات وتمكن من قتل 20 من مسلحي التنظيم، كما تمكنت الضربات الجوية المكثفة من إحباط هجوم التنظيم، على حقل التنك الذي يعد أحد أكبر حقول النفط في دير الزور، وتوجد به قاعدة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية ويتواجد فيها مستشارون عسكريون من القوات الأمريكية والتحالف الدولي.

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