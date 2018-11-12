إحباط هجوم انتحاري جنوبي العريش بمصر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أحبطت الشرطة المصرية هجوما انتحاريا كان يستهدف قواتها على حاجز أمني جنوبي العريش، حسب ما ذكرت مصادر أمنية. وقالت المصادر إن قوات من الشرطة متمركزة على الطريق الدائري جنوبي مدينة العريش، أحبطت محاولة لاقتحام الحاجز ، وفتحت قوات الشرطة النار على شخص كان يرتدي حزاما ناسفا ويحاول الاقتراب من الحاجز، ما أسفر عن مقتله على الفور.

وأضافت المصادر أنه تم ضبط وتفكيك حزام ناسف بحوزة الانتحاري، الذي تم نقل جثمانه لأحد مستشفيات الإسماعيلية لتحديد هويته. وتشن قوات الجيش والشرطة عمليات في شمال سيناء ضد الجماعات الإرهابية، التي صعّدت من هجماتها مؤخراً.

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