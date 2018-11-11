"ناتو عربي" على عتبة التأسيس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قال العميد والجنرال المتقاعد في الجيش اللبناني، خليل الحلو، ان عددا من الدول العربية، على عتبة تشكيل تحالف عسكري عربي، سيكون بمثابة "ناتو عربي".

وأضاف الخبير الأمني، أن هذا التحالف، يأتي بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في مختلف الحروب التي تدور في الشرق الأوسط.

وعن تموقعات التحالف المرتقب في الساحة الإقليمية، قال العميد اللبناني، إن من أسباب الحاجة إلى هذا التحالف، الهيمنة الإيرانية وتدخلها في عدة دول، وخطر وجود التنظيمات المتطرفة.

وجاء هذا التصريح، على توافد قوات مسحلة ومراقبين من ثماني دول عربية إلى مصر، للمشاركة في تدريبات عسكرية، مرتقبة في نهاية الأسبوع الجاري.

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