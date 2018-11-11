منشق عن حكومة الحوثي: الانقلابيون في آخر أيامهم

أخبار الآن | الرياض - السعودية (صحف)

قال وزير الإعلام اليمني المنشق عن حكومة الانقلاب عبدالسلام جابر، إن ما يحدث في مناطق الانقلابيين عبارة عن ممارسات ميليشيات، مضيفا ان الانقلابيين حولوا مؤسسات الدولة إلى جزر متصارعة تحكمها الميليشيات، فيما تحولت سجون صنعاء إلى مراكز لتعذيب الشعب اليمني، وأوضح ان تدخل تحالف دعم الشرعية كان ضروريا.

وأعرب جابر عن تمنياته بأن يكون الخلاص من حكم الانقلابيين قريبا مشيرا الى وجود مؤشرات إيجابية لذلك، وأضاف ان الانقلابيين يعيشون أيامهم الأخيرة، وان الأمور مهيئة الآن لسرعة إنجاز تحرير اليمن من الانقلابيين.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في الرياض، أوضح جابر انه تم إجباره مع عدد من المسؤولين على العمل داخل حكومة الانقلاب، مضيفا ان الحكومة الشرعية أمنت له الخروج من صنعاء إلى عدن ثم إلى الرياض.

وكان جابر، قد انشق عن الميليشيات المتمردة، وغادر صنعاء إلى السعودية، في وقت يتعرض به الانقلابيون لهزائم وانهيارات متتالية على جبهات القتال.

قالت مصادر يمنية، السبت، أن جابر وصل مع عائلته إلى الرياض بعد انشقاقه عن ميليشيات الحوثي إثر خلافات شديدة معها.

وتزايدت خلال الأشهر الأخيرة موجة الانشقاقات عن الميليشيات الانقلابية، إلا أن جابر يعد أبرز مسؤول حوثي ينشق منذ الانقلاب على الشرعية عام 2014.

وكان نائب وزير التعليم في حكومة الانقلاب عبد الله الحامدي، قد انشق في أكتوبر الماضي، مؤكدا أن الميليشيات "دمرت العملية التعليمية في اليمن، وعملت على شرعنة الجهل والعنف والتخلف".

وإلى جانب الحامدي، انشق عدد كبير من المسؤولين العسكريين والمدنيين عن حكومة الانقلاب، وقالوا إن الأمر جاء بعد أن طفح الكيل من ممارسة الميليشيات.

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