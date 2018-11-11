مصر: عناصر الجماعة الإسلامية على لائحة الإرهاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

ادرجت السلطات المصرية قيادات الجماعة الإسلامية و164 من عناصرها بقوائم الإرهاب.

وقالت محكمة جنايات القاهرة إن القرار يأتي بعد الكشف عن محاولات من قيادات الجماعة لإحياء نشاطها الإرهابي، والتحريض ضد الدولة، وتجنيد عناصر لها من محافظات الصعيد وارتباطها بجهات أجنبية.

وقررت المحكمة برئاسة المستشار، محمد شرين فهمي، إدراج 164 منتمياً للجماعات الإسلامية على قوائم الإرهاب من بينهم محمد شوقي الإسلامبولي شقيق خالد الإسلامبولي قاتل الرئيس الراحل أنور السادات، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، لمدة 5 سنوات.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر قراراً بقانون في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تنص المادة الثانية منه على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى قائمة الكيانات الإرهابية تدرج عليها الكيانات والأشخاص والجهات التي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها.

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