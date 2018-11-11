قطار الفلوجة يعود للعمل بعد هزيمة داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عادت محطة قطارالفلوجة للعمل من جديد عقب هزيمة تنظيم داعش الذي أغلق الخط قبل أن تهزمه القوات العراقية مدعومة بالولايات المتحدة أواخر 2017.

وأكد سائق القطار أن قضبان الخط الحديدي الذي يمتد إلى محافظة الأنبار خالية الآن من الألغام التي زرعها تنظيم داعش عام 2014.

وتمثل عودة الخدمة اليومية ضمن شبكة السكك الحديدية التي ترجع لعصر الامبراطورية العثمانية مثالا حيا على محاولات العراق للتغلب على آثار الاضطرابات التي استمرت عشرات السنين.

ويرى الركاب في الخط مثالا على حال البلاد، فقد تحسن الوضع الأمني بما يكفي للسماح بالمرور دون مشاكل عبر منطقة ريفية سيطر عليها لسنوات تنظيما الدولة الإسلامية والقاعدة.

وقال عبد الستار محسن المسؤول الإعلامي بالشركة العامة للسكك الحديد إن الشركة في حاجة ماسة لأموال لمواصلة تشغيل الخدمة.

وأضاف "نحن نبحث عن السبل الكفيلة للارتقاء بواقع شركتنا حتى تكون من جانب تعظيم الموارد المالية للشركة. فنحن بجهودنا الحقيقة من ميزانية الشركة قمنا بتأهيل هذا الخط".

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