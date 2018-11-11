انشقاقات وهزائم.. الحوثيون يلفظون النفس الأخير

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أحمد أبو القاسم)

هزائم مليشيا الحوثي تتزايد سواء عبر إنشقاقات أو علي صعيد المعارك في المناطق التي تخضع لقبضة الإنقلابيين، وأبرزها فى مدينة الحديدة التي تحاول قوات الشرعية تحريرها.

ميليشيا الحوثي تلفظ الأنفاس الأخيرة" بذلك يكشف وزير الإعلام المنشق عن حكومة الانقلابيين غير المعترف بها دوليا، عبد السلام جابرعن الأوضاع باليمن مؤكداً بوجود احتقان وغضب شعبي في مناطق سيطرة تلك الميليشيات.

جابر يعد أبرز مسؤول حوثي ينشق منذ الانقلاب على الشرعية عام 2014، وأشار خلال مؤتمر صحفي إن وجوده بالرياض يفتح له آفاقا أوسع للعمل في إطار إعادة الشرعية إلى لوطنه الذي تعرض لنكبات جراء ممارسات الميليشيات".

وكشف بأن الانقلابيين رغم هيمنتهم وفرض القبضة الأمنية المطلقة داخل المدن التي يسيطرون عليها، فإن اليمنيين ينتظرون الفرصة المناسبة للخروج على هذه الجماعات مع وجود أصوات ستعود إلى جانب الجيش الوطني والتحالف في الفترة المقبلة

وأقر جابر بأنه كان أحد واضعي سياسات التضليل خلال الفترة التي أجبر فيها على العمل داخل أوساط الانقلابيين، قائلا إنها كانت حكومة لا تمت بصلة لتاريخ وأصالة الشعب اليمني ولا تمتلك أي شرعية وتدين بالولاء لقوي خارجية

كما أشار بتحويل مؤسسات الدولة إلى جزر للميليشيات، مضيفاً بأن السجون تئن تحت وطأة التعذيب الذي يمارس من قبل الانقلابيين ضد الشعب اليمني .

وعلي الصعيد الميداني، اندلعت معارك داخل جنوب مستشفى 22 مايو فى حي سكني يعد الأكبر بالحديدة، تلك هي المرة الأولي لقوات الشرعية من حيث التوغل داخل المدينة وسعياً لتطهيرها من قبضة المليشيا .

وتأتي أهمية إستعادة الحديدة لوجود ميناء تمر عبره غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان للبقاء على قيد الحياة، مع استعادة قوات الشرعية لشرق وجنوب المدينة في وضع يبرز قرب تحرير المدينة من قبضة الإنقلابيين .

اقرأ أيضا:

الجيش اليمني يحرر نحو 50% من صعدة