العثور على المفقودين الـ6 جراء السيول في الأردن

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن الدفاع المدني الأردني أن فرق الإنقاذ التابعة لها عثرت على الستة المفقودين في منطقة "وادي رم" جنوبي المملكة وجميعهم بحالة جيدة.

وكانت الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات قد قالت إن الأجهزة المعنية تتابع عملية البحث عن 14 مفقوداً في منطقة الجفر. وتم إخلاء 8 من أصل المفقودين وبقي 6 معروف مكانهم والعمل جار لإنقاذهم.

وبينت غنيمات في تصريح مساء السبت، ان طائرة عسكرية تحركت للموقع للبحث عنهم بمجرد وصول التبليغ عن فقدانهم.

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