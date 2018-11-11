السيطرة على مجمع إخوان ثابت في الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



تمكن الجيش اليمني بالإشتراك مع ألوية العمالقة، من السيطرة على مجمع "إخوان ثابت" الذي يحتوي على مؤسسات وشركات هامة في الحديدة، ويذكر أن ميليشيات الحوثي كانت تتخذ من المجمع ثكنه لها.

وأكدت مصادر تابعة لقوات ألوية العمالقة السبت أن القوات، تواصل تقدمها في أحياء مدينة الحديدة تمهيداً لبسط سيطرتها الكاملة على المدينة.

كما اعلنت أن قوات الجيش اليمني كبدت ميليشيات الحوثي خسائر فادحة داخل المدينة.

في المقابل، حاولت الميليشيات عرقلة تقدم القوات من خلال قيام الحوثيين في مشارف الحديدة بزراعة الألغام وحفر الخنادق ونصب الحواجز الإسمنتية، ونشر القناصة على أسطح المباني العالية، لكنها فشلت في إعاقة تقدم قوات الشرعية.



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