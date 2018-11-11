إيطاليا تحاول إقناع حفتر لحضور باليرمو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت وسائل إعلام أن رئيس الوزراء الإيطالي وصل إلى بنغازي للقاء القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، بغية إقناعه بحضور مؤتمر باليرمو.

مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، كان قد كشف سابقا، أن حفتر رفض المشاركة في مؤتمر باليرمو حول ليبيا المقرر انعقاده الإثنين في جزيرة صقلية الإيطالية.

وأشار المسؤول إلى أن روما لا تزال تواصل مساعيها لإقناع القائد العام للجيش الليبي بالعدول عن موقفه، لكن حتى هذه اللحظة المشير متمسك بعدم المشاركة.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة باليرمو الإيطالية، يومي الإثنين والثلاثاء، مؤتمرا دوليا حول الأزمة الليبية، دعت إليه الأطراف الليبية الأربعة الفاعلة: خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إضافة إلى أطراف إقليمية ودولية ذات صلة بالملف الليبي.

اقرأ أيضا:

اعترافات روسية بالتواجد في ليبيا

المبعوث الأممي يعلن موعدا جديدا لإجراء الانتخابات في ليبيا