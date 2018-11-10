مصر.. اكتشاف مقابر لقطط محنّطة ومومياء لـ"كوبرا"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلن وزير الآثار المصرية خالد العناني، السبت، عن "اكتشاف بعثة تنقيب مصرية 7 مقابر جديدة في منطقة سقارة الأثرية، بالقرب من محافظة الجيزة".

وأشار العناني في مؤتمرٍ صحفي عقده في سقارة إلى أنّ "المقابر المُكتشفة بينها 3 من الدولة المصرية الحديثة، و4 من الدولة القديمة"، موضحاً أنّ "المقابر الحديثة كانت تستخدم لدفن القطط، حيث تمّ العثور على أكثر من 300 ألف قطة منحطة في مقابر المنيا، إلى جانب هيكل أسد محنط".

أمّا فيما خص المقابر القديمة، فلفت العناني إلى أنّها "كانت تستخدم لدفن القطط التي قدسها المصريون القدامى لدرجة العبادة"، معلناً عن "العثور على قطط محنطة داخلها، إلى جانب مومياوات لتماسيح وثعبان كوبرا".

وكان العناني أعلن، يوم أمس الجمعة، في مقابلة مع صحيفة "الأهرام" المصرية، أنّ "الوزارة بصدد الإعلان عن اكتشاف أثري مهم في سقارة، اليوم السبت".

مصدر الصورة: Feedo.net

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