المبعوث الأممي: الشعب الليبي يريد انتخابات والساسة يعارضونها

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الى إجراء الانتخابات الليبية في ربيع عام 2019 المقبل, لاسيما بعد أن لاقت الخطة الأمنية التي تم الاتفاق عليها من أجل طرابلس نجاحا وقبولا.



المبعوث الأممي الى ليبيا قال أمام مجلس الأمن الدولي إن الليبيين قد ضاقوا ذرعا بالمغامرات المسلحة والمناورات السياسية التي وصفها بالتافهة, داعيا إلى إتاحة الفرصة أمام مجموعة أوسع وأكثر تمثيلا لليبيين للقاء على أرض البلاد دون أي تدخل خارجي.



كما دعا سلامة إلى تأسيس ملتقىً وطني يكون منبرا للشعب الليبي, ويمكن من خلاله الدفع نحو إتخاد خطوات ضرورية للمضي قدما في العملية السياسية وإيجاد مسار آمن للخروج من المأزق الحالي، ومعزز بجدول زمني وبدعم من المجتمع الدولي وبدون تدخل.



وأَضاف سلامة قائلا "إن العملية الانتخابية ينبغي أن تبدأ عقب إنعقاد المؤتمر الوطني الليبي في الأسابيع الأولى من العام 2019 المقبل, لاسيما بعد أن شمل اتفاق وقف اطلاق النار بين الفصائل المتناحرة في طرابلس ترتيبات أمنية جديدة وتم اعتمادها من قبل المجلس الرئاسي.



وانتقد المبعوث الأممي الى ليبيا بشدة الوضع السياسي الحالي وقال إن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يَعتبران الانتخابات تهديدا من الواجب مقاومته في حين يعتبرها الشعب الليبي وسيلة لتحريره من السلطات التي وصفها بالمشلولة وتفقد شرعيتها أكثر فأكثر.



وبخصوص ثروات ليبيا, أوضح سلامة أن الاستقرار سيكون بعيد المنال طالما ظل الليبيون يتنازعون حول الموارد, مؤكدا أن ليبيا التي تزيد إيراداتها خلال ستة أشهر على 13 مليار دولار تعاني من الفقر بشكل متزايد, حيث يستخدم المجرمون العنف والمحسوبية لسرقة المليارات من الخزائن الوطنية.



كما تطرق الممثل الأممي الخاص إلى ظروف السجون المروعة التي تعتبر من دوافع الصراع في البلاد, داعيا إلى إغلاقها حيث أصبحت مؤسسات ربحية خاصة تديرها جماعات مسلحة تحت غطاء الدولة.



اقرأ أيضا:

السبسي يعلن استياءه من التعديل الحكومي الأخير