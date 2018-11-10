دعم الشرعية تحقق تقدماً جديداً في الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

حققت قواتُ دعم الشرعية في الحديدة تقدماً جديداً وسط معارك حادة جرت في الساعاتِ القليلة الماضية وتمكنت من استعادتِ عدة مناطق كانت تحت احتلال الميليشيات الحوثية

وصرحت مصادرُ اليوم عن قتلِ مايقرب من اربعين مسلحا من ميليشياتِ الحوثي في معارك حادة مع قواتِ المقاومة اليمنية المشتركة بمساعدةِ غاراتٍ شنتها طائرات التحالف العربي على الحديدة خلال الساعاتِ القليلة الماضية.

وتمكنت المقاومة اليمينة المشتركة يوم الجمعة من استعادة السيطرة على مستشفى 22 مايو في مدينة الحديدة الذي كان محتلاً من قبل ميليشيات الحوثي قبل عدة أيام وجرى تحويله الى ثكنة عسكرية.

وشهدت المدينة معارك عنيفة طوال ساعات ليلة السبت قرب شارع صنعاء وفي شارع الخمسين ومدينة الصالح وامتدت المواجهات المسلحة الى محيط جامعة الحديدة وسط انهيارات في صفوف الانقلابيين.

ووفق مصادر ميدانية يمنية، فإن قوات المقاومة اليمنية المشتركة تجاوزت مستشفى 22 مايو، وهي تتجه حاليا نحو منطقتي "جولة الأقرعي"، وفندق قصر الاتحاد في الحديدة.

وتزامنت هذه التحركات الميدانية مع قصف شنته طائرات التحالف العربي على مواقع وتجمعات للمتمردين في حي 7 يوليو، الذي يعد معقلا رئيسيا للميليشيات الحوثية في المدينة.

وكشف قائد قوات المقاومة الوطنية، العميد طارق صالح، الجمعة، أن استعادة الشرعية لمدينة الحديدة "باتت وشيكة"، مؤكدا أن "المقاومة الوطنية المشتركة تقاتل في خندق واحد ضد ميليشيات الحوثي".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، إن العمليات العسكرية في الحديدة، تسير بصورة "ممتازة"، مشيرا إلى "تراجع وانهزام وخسائر ميليشيات الحوثي عسكريا ونفسيا".





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