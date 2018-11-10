ارتفاع حالات اختطاف لأطباء في إدلب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



سَجلَ عام 2018 اختطاف اثنا عشر طبيب في محافظة إدلب السورية بمعدلٍ ينذرُ بالخطرِ على العاملين بالمجالِ اطبي في المنطقةِ الواقعة تحت سيطرةِ فصائل المعارضة السورية.

وأصبح ارتفاع حالاتِ الاختطاف من أهمِ المخاوف بالنسبة للمدنيين



مُنذ أن عُـقدَ الاتفاق التركي الروسي لإنشاء منطقةٍ عازلة في إدلب في السابعَ عشر من سبتمبر الماضي، حيث أَوقف الاتفاق هجومَ النظام الذي يلوحُ في الأفق ، والذي قد يؤدي إلى كارثةٍ إنسانية.



ويعتبر ناشطون أن انعدام الأمن وانتشار الجماعات المسلحة والعصابات من الأسباب الرئيسية المسؤولة عن عمليات الاختطاف، حيث يطالب الخاطفين بفدية غير واقعية ، لكنهم غالبا ما يتفاوضون مع عائلات المختَطفين.

كما تقوم الجماعات المسلحة باختطاف العاملين في المجال الطبي في ريف حلب الغربي المتاخم لإدلب ، حيث أفادت التقارير أن العديد من العاملين في المجال الطبي فكروا في وقف العمل بسبب المخاطر التي يواجهونها.



وقالت بعض منظمات الإغاثة إنها قد تنهي خدماتها للإغاثة إذا استمرت عمليات الاختطاف بالرغم من ان المستشفيات والعيادات لا تستطيع تحمل خسارة المزيد من الأفراد لأن هذه المرافق غير مأهولة أصلاً في شمال غرب سوريا.





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