اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء الكويتي بعد السيول

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نضال عمرية)

تتعرض الكويت، منذ فجر يوم الجمعة، لعاصفة شديدة اسهمت في إغراق عدد من الطرق الرئيسية ، وحاصرت عددا من الأشخاص والمركبات.

هذه العاصفة هي الثانية التي تتعرض لها الكويت خلال أسبوع، إذ هطلت أمطار غزيرة ، يوم الثلاثاء الماضي، الأمر الذي أدى إلى تعطيل العمل في بعض المصالح وتوقف الدراسة جزئيا.

وزارة الداخلية ناشدت المواطنين والمقيمين البقاء فى منازلهم ، ما لم تستدع الضرورة ذلك ، نظرًا لوجود تجمعاتِ مياه الأمطار الغزيرة فى عدد من الطرق الرئيسية.

أجهزة الإنقاذ الكويتية انتشـَلت جثة شخص كانت السيول قد جرفته.

بدوره .. رئيس الوزراء الكويتي دعا إلى اجتماع استثنائي للاطلاع على التقارير المتعلقة بالأمطار الغزيرة وآثارها.

الاجتماع سيبحث أيضا آلية دعم المتضررين من آثار الأمطار، ومحاسبة المقصرين من المسؤولين في الحكومة أو الشركات المعنية.

وكان وزير الأشغال العامة حسام الرومي قدم استقالته مساء يوم الجمعة بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالممتلكات جراء الأمطار الغزيرة والسيول.

و يَتوقع خبراء الطقس أن تشهد الكويت أمطارا غزيرة مشابهة لتلك التي شهدتها يوم الجمعة ، إذ وصل منسوبها في المنطقة الجنوبية للبلاد إلى 100 ملي ليتر.

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