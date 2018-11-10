أمريكا تمهل العراق 45 يوما للتخلي عن "كهرباء إيران"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت السفارة الأمريكية في بغداد أن استثناء العراق من العقوبات الاقتصادية ضد إيران في مجال استيراد الطاقة الكهربائية والغاز سيكون لمدة 45 يوما فقط.



وأوضحت السفارة في مقاطع فيديو توضيحية نشرتها على حسابها في فيسبوك، أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شركائها، مشيرة إلى أن حاجة المحافظات الجنوبية في العراق إلى الكهرباء دفعت الإدارة الأميركية للسماح باستيراد الغاز والكهرباء من إيران لمدة 45 يوماً، كي يتمكن العراق من إكمال البنى التحتية للطاقة.



كما أضافت أنها تدرك أهمية استمرار التواصل مع بغداد في دعم البصرة وجنوب العراق، مبينة أنه لأجل ذلك سوف يواصل القنصل العام، تيمي ديفيس، عمله من بغداد للتواصل مع سكان جنوب العراق حول القضايا الحرجة التي تؤثر سلباً على البصرة وذي قار وميسان والمثنى.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أن "بغداد تجري محادثات مع الجانبين لحماية مصالحها، وأن العراق ليس جزءا من منظومة العقوبات.. هو أولا يحمي مصالحه، ويراعي مصالح الآخرين".

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