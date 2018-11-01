واشنطن: قلق من الضربات التركية على مواقع الأكراد بسوريا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعربت واشنطن الأربعاء عن "بالغ قلقها" حيال الضربات التركية على مواقع المقاتلين الاكراد في سوريا ما أدى إلى قيامهم بتعليق القتال ضد تنظيم داعش. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ؤللصحافيين إن "الضربات العسكرية الاحادية على شمال غرب سوريا من قبل أي طرف، خصوصاً أن أفراداً أمريكيين قد يكونون موجودين (في المكان) أو في الجوار، تشكل مصدر قلق كبير لنا". وأضاف أن "التنسيق والتشاور بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن القضايا التي تثير قلقا أمنيا يبقى نهجا أفضل".



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