هزة أرضية بقوة 2,3 درجات تضرب الجزائر

أخبار الآن| الجزائر- الجزائر - (وكالات)

قالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن هزة أرضية "ضعيفة" سجلت، الأربعاء، في ولاية الجزائر. وأكد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر، أن الهزة الأرضية التي رصدت في تمام الساعة الثالثة و32 دقيقة ظهرا بالتوقيت المحلي، بلغت قوتها 3.2 درجة على مقياس ريختر. وضربت الهزة الأرضية على بعد 7 كيلومترات شمال غربي مدينة المرسى بولاية الجزائر، حسبما أوضحه المركز الحكومي في بيان له. ولم يتم الإعلان عن وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة.



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