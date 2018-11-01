"غير بيدرسن" مبعوثا أمميا جديدا إلى سوريا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

عَينت الأمم المتحدة الدبلوماسي النرويجي "غير بيدرسن" موفداً خاصاً جديدا لها الى سوريا ليصبح رابع موفد مكلف التوصل إلى حل سلمي للنزاع الدائر منذ عام 2011 الماضي. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن بيدرسن سيدعم الأطراف السورية عبر تسهيل التوصّل لحلّ سياسيّ شامل وجدير بالثقّة يحقّق تطلّعات الشعب السوري.

ويتولى بيدرسن مهامه في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر خلفاً للإيطالي السويدي ستافان دي ميستورا الذي قدّم استقالته بعد أربع سنوات من المساعي التي لم تكلل بالنجاح. وحل بيدرسن محل دي ميستورا في 2005 كموفد للأمم المتحدة في جنوب لبنان، قبل أن يصبح المنسق الخاص للبنان بين 2007 و 2008.

وبيدرسن دبلوماسي مخضرم، شارك في 1993 ضمن الفريق النرويجي في المفاوضات السريّة التي أفضت للتوقيع على اتفاقيّات أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين, وأمضى سنوات عديدة ممثّلاً لبلاده لدى السلطة الفلسطينية. وهو حالياً سفير النرويج لدى الصين وسبق أن كان سفيراً لبلاده لدى الأمم المتحدة.

وشكر غوتيريي في رسالته المبعوث السابق دي ميستورا على "جهوده المنسّقة ومساهماته لأكثر من أربع سنوات في البحث عن السلام في سوريا". واشاد وزير الخارجية النرويجي إيني اريكسن بتعيين بيدرسن الذي وصفه بأنه "أحد أفضل الدبلوماسيين" النرويجيين، وقال دبلوماسي نرويجي إن الموفد الجديد وهو أب لخمسة أبناء وملم بالعربية، "يمكنه إيجاد حلول وتسويات لمسائل صعبة".

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