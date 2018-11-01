عشائر البصرة تحذر الحكومة من تهميشها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حذر شيوخ عشائر محافظة البصرة جنوبي العراق، من تهميش المحافظة مجددا من الحكومة الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي مهددين باللجوء إلى مختلف الوسائل السلمية والمسلحة، في حال تم ذلك. وطالبوا في بيان رئيس الوزراء العراقي بتمثيل محافظتهم داخل الحكومة بوزير أو اثنين، في ضوء ما شهدته المحافظة مؤخرا من احتجاجات على تردي الخدمات الأساسية والأوضاع المعيشية للسكان.



وتشير التوقعات إلى أن هذا الضغط سيتصاعد على حكومة عبد المهدي، خصوصا مع التلويح بتجدد المظاهرات قبل عرض بقية أعضاء الحكومة على البرلمان خلال الأيام المقبلة لنيل الثقة. وأكد شيوخ العشائر أنهم سيمضون قدما في الدعوة إلى استفتاء شعبي وإعلان البصرة إقليما مستقلا في حال لم تنفذ مطالبهم، وهي مطالب سبق أن رفعها وجهاء المحافظة خلال الاحتجاجات الأخيرة.

ويرى مراقبون أن مطالبة شيوخ العشائر في البصرة بوجود وزير على الأقل من المحافظة في الحكومة الجديدة، ينطلق من حاجتها بالفعل إلى الدعم وعدم التهميش الذي عانت منه على مدار سنوات.

المزيد من الأخبار

العراق ولبنان يستنفران جيشيهما لمنع تسلل داعش من سوريا

العراق يوقف تصدير النفط لإيران