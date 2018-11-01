تمديد مهمة بعثة الـ"مينورسو" الأممية بالصحراء الغربية 6 أشهر

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

صادق مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، على قرار يجدد لستة أشهر تفويض "بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية –المينورسو"، لستة أشهر. ودعا مجلس الأمن، أطراف النزاع في ملف الصحراء الغربية، المغرب وجبة "البوليساريو"، إلى عقد مفاوضات لإيجاد حل سياسي متفق عليه، في مستهل ديسمبر المقبل.



ووافق على القرار 12 من أعضاء مجلس الأمن الـ15، فيما امتنعت روسيا وإثيوبيا وبوليفيا عن التصويت. وكان مجلس الأمن الدولي تبنّى الجمعة 28 أبريل 2018 قراراً يدعو أطراف النزاع في الصحراء إلى "مفاوضات دون شروط مسبقة"، ويمدد مهمة بعثة مراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة بوليساريو ستة أشهر فقط.

وتمت الموافقة على القرار بغالبية 12 صوتاً، فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت، هي الصين وروسيا وإثيوبيا، متهمة الولايات المتحدة التي صاغت النص بأنها سرعت عملية التصويت دون إعطاء وقت للمفاوضات.

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